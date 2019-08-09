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16:04, 9 августа 2019 338
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Для посетителей «Авиамикса организуют автобусы

Для посетителей «Авиамикса организуют автобусы

Для посетителей «Авиамикса» организуют специальные автобусные маршруты. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

Показательные выступления проведут 10 августа на полигоне «Дубровичи».

Автобусы начнут ходить с 7:00 с автовокзала «Приокский». Последний рейс отправится в 12:00.

Обратные автобусы запустят с 13:00 до 17:00. Регулярность отправления автобусов — по мере наполняемости.

Стоимость проезда: 60 рублей.

Для зрителей, пребывающих на личном транспорте, около Гнетово организуют две парковки (слева для легкового транспорта, справа для автобусов организованных групп), общая вместимость двух парковок до четырех тысяч транспортных средств.

Перевозить гостей от парковки до полигона «Дубровичи» и обратно начнут автобусы малой вместимости.

Стоимость проезда: 20 рублей.

Программу соревнований можно посмотреть здесь.


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