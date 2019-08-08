Житель Спасска простил в суде обокравшего его брата

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Житель Спасского района простил брала, который его обокрал. Об этом сообщила
Известно, что мужчины выпивали вместе с общим другом у них в доме. Когда у злоумышленника «возникли финансовые трудности», тот решил «поправить ситуацию», взяв деньги брата — 16 тысяч рублей. После этого он скрылся.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ.
В суде потерпевший заявил о том, что примирился с братом и претензий к нему не имеет. Обвиняемого освободили от уголовной ответственности.
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