Житель Рязанской области угрожал супруге топором

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Житель деревни Данилово Милославского района угрожал супруге топором. Об этом сообщила
По предварительной информации, между 63-летним местным жителем и его 50-летней супругой дома произошел конфликт. Мужчина схватил топор и пригрозил жене убийством. Пострадавшая испугалась и обратилась за помощью. Участковый утихомирил мужчину.
Выяснилось, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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