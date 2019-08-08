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12:53, 8 августа 2019 103
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Заксобрание Владимирской области подвело итоги конкурса среди журналистов

Заксобрание Владимирской области подвело итоги конкурса среди журналистов

Во Владимирской области подвело итоги конкурса среди журналистов, освещающих деятельность заксобрания. Об этом сообщил сайт законодательного органа.

Победителями стали 24 представителя 13 областных СМИ в нескольких номинациях:

1) В номинации «Партнерское постоянство и преданность парламентской тематике»:

По направлению «Телевидение и радио»:

  • Екатерина Гуцаленко, шеф-редактор ВГТРК ГТРК-Владимир;
  • Алексей Дудин, корреспондент ООО «Шестой канал»;
  • Дмитрий Горкин, корреспондент ВГТРК ГТРК-Владимир.

По направлению «Печатное СМИ»:

  • Юлия Гущина, главный редактор газеты «Владимирские ведомости»;
  • Анна Устинова, собственный корреспондент Информационного агентства ТАСС по Владимирской и Рязанской областям;
  • Анна Тумановская, обозреватель интернет-сайта «Призыв-ТВ».

2) В номинации «Создание наиболее значимых общественно-политических и аналитических материалов о работе Законодательного Собрания Владимирской области»:

По направлению «Телевидение и радио»:

  • Мария Силаева, шеф-редактор ВГТРК ГТРК-Владимир;
  • Екатерина Зинурова, обозреватель ТРК «Губерния 33»;
  • Степан Лаврушин, редактор информационных программ «Дорожное радио — Владимир».

По направлению «Печатное СМИ»:

  • Ирина Баранова, главный редактор газеты «АиФ-Владимир»;
  • Алексей Сухов, заместитель редактора газеты «Комсомольская Правда — Владимир»;
  • Анастасия Рюмцева, редактор сетевого издания «Зебра-ТВ».

3) В номинации «Объективное освещение деятельности законодательного собрания Владимирской области»:

По направлению «Телевидение и радио»:

  • Анна Морозова, главный редактор ООО «Первое городское телевидение»;
  • Илья Архипов, ведущий радиостанции «Комсомольская правда — Владимир»;
  • Михаил Язынин, корреспондент ВГТРК ГТРК-Владимир;

По направлению «Печатное СМИ»:

  • Марина Киселева, обозреватель газеты «Владимирские ведомости»;
  • Илья Морозов, корреспондент газеты «АиФ-Владимир»;
  • Валерия Рудометова, корреспондент газеты «Комсомольская Правда — Владимир».

4) В номинации «Оперативное освещение парламентских тем и событий, отражающих деятельность Законодательного Собрания Владимирской области, его комитетов и отдельных депутатов»:

  • По направлению «Телевидение и радио» награждается:
  • Константин Киреев, шеф-редактор ВГТРК ГТРК-Владимир;
  • Валерия Саенко, шеф-редактор ООО «Шестой канал»;
  • Алексей Домнин, корреспондент ООО «Шестой канал».

По направлению «Печатное СМИ»:

  • Ольга Захарова, главный редактор интернет-портала «Vladimirnews.ru»;
  • Александр Известков, обозреватель газеты «Владимирские ведомости»;
  • Владислав Сорокин, обозреватель ИА «ПроВладимир».

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