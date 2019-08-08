Заксобрание Владимирской области подвело итоги конкурса среди журналистов

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Во Владимирской области подвело итоги конкурса среди журналистов, освещающих деятельность заксобрания. Об этом сообщил
Победителями стали 24 представителя 13 областных СМИ в нескольких номинациях:
1) В номинации «Партнерское постоянство и преданность парламентской тематике»:
По направлению «Телевидение и радио»:
По направлению «Печатное СМИ»:
2) В номинации «Создание наиболее значимых общественно-политических и аналитических материалов о работе Законодательного Собрания Владимирской области»:
По направлению «Телевидение и радио»:
По направлению «Печатное СМИ»:
3) В номинации «Объективное освещение деятельности законодательного собрания Владимирской области»:
По направлению «Телевидение и радио»:
По направлению «Печатное СМИ»:
4) В номинации «Оперативное освещение парламентских тем и событий, отражающих деятельность Законодательного Собрания Владимирской области, его комитетов и отдельных депутатов»:
По направлению «Печатное СМИ»:
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