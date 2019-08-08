Во Владимире проверили дорожные камеры

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Во Владимире проверили камеры фото- и видеофиксации. Об этом сообщили в региональном отделении «Единой России».
Камеры проверили на «Пекинке» — два в Юрьевце, у «Тандема» и на улице Растопчина. Их места входят в согласованный перечень, опубликованный на сайте ГИБДД.
«К правильности установки никаких нареканий не возникло, все параметры выдержаны, только комплекс автоматической фиксации, установленный в районе „Тандема“, при проезде данного участка дороги, оказывался закрыт столбом освещения», — сообщил активист федерального проекта «Безопасные дороги» во Владимирской области Артем Семенов.
Он добавил, что таблички 8.23 «Фотовидеофиксация» не установлены в соответствии с требованиями ГОСТа о применении дорожных знаков.
При проверке выяснилось, что на трех из четырех комплексов документы присутствуют в полном объеме. Оператор комплекса, установленного в районе дома № 19 по улице Растопчина отказался предоставить документы, требуя паспорт кого-либо из активистов.
«Удостоверение члена Партии „Единая Россия“ его не устроило, дальнейший диалог мы прекратили», — отметил Семенов.
Первые проверки завершились, в дальнейшем планируется «охватить максимально большее количество объектов по всей области».
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.