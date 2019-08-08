Владимирская мэрия ищет подрядчика на проект дороги между Нижней Дубровой и улицей Диктора Левитана

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Владимирская мэрия ищет подрядчика на выполнение проектно-изыскательных работ по строительству перемычки между Нижней Дубровой и улицей Диктора Левитана. Об этом сообщил
Выезд из микрорайона 8-ЮЗ длиной примерно 400 метров должны спроектировать за 40 дней.
За это из местного бюджета заплатят максимум 99 840 рублей. Деньги выделил городской совет.
Подрядчик должен будет определить планово-высотные отметки контрольных точек на трассе дороги, выполнить схему автомобильной развязки, представить варианты конструктивных решений дорожной развязки, выполнить схему организации дорожного движения до проспекта Ленина, визуализировать технические решения в цветном исполнении, определить ориентировочную стоимость строительства объекта и учесть устройство тротуара, остановок, видеонаблюдения, наружного освещения, ливневой канализации, выноса инженерных сетей и благоустройство территории.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».