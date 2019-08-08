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11:56, 8 августа 2019 342
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На Епифанскую ярмарку организуют трансферы из Тулы

На Епифанскую ярмарку организуют трансферы из Тулы

На ярмарку «На Дону стоим! Дон славим!», которая пройдет в суббботу, 10 августа, организуют трансферы из Тулы. Об этом сообщил сайт заповедника «Куликово поле».

Желающие смогут доехать на ярмарку из Тулы, оттуда организуют однодневные поездки. Гости посетят главные достопримечательности и музеи Куликова поля.

На ярмарку вход свободный, экскурсионная поездка с трансфером— до 1810 рублей, до 16 лет — 1435 рублей, студенты/ пенсионеры — 1685 рублей.

До Епифани также можно добраться на общественном транспорте

  • с автовокзала Тулы автобусом Тула-Кимовск до конечной (автовокзал Кимовска). Автобусы отправлением в 7:20, 8:30, 9:1;5
  • с автовокзала в Кимовске автобусы, проходящие через Епифань утром в субботу отправлятся в 7:50, 8:25, 9:10, 9:40, 10:35, 11:00;
  • вечером в субботу также есть автобусы из Епифани в Кимовск и из Кимовска в Тулу.

Ранее появилась программа ярмарки.


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