На Епифанскую ярмарку организуют трансферы из Тулы

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На ярмарку «На Дону стоим! Дон славим!», которая пройдет в суббботу, 10 августа, организуют трансферы из Тулы. Об этом сообщил сайт заповедника «
Желающие смогут доехать на ярмарку из Тулы, оттуда организуют однодневные поездки. Гости посетят главные
На ярмарку вход свободный, экскурсионная поездка с трансфером— до 1810 рублей, до 16 лет — 1435 рублей, студенты/ пенсионеры — 1685 рублей.
До Епифани также можно добраться на общественном транспорте
Ранее появилась
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».