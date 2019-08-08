В Тульской области мужчина убил знакомого и выкинул тело в яму у дома

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В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.
По версии следствия, в ночь на 2 августа 51-летний подозреваемый, находясь в доме в селе Татарское Заокского Тульской области, поссорился со знакомым и нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.
Потерпевший скончался на месте происшествия.
По данным регионального УМВД, тело нашли в выгребной яме около дома.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие продолжается.
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