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16:33, 8 августа 2019 174
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В Тульской области мужчина убил знакомого и выкинул тело в яму у дома

В Тульской области мужчина убил знакомого и выкинул тело в яму у дома

В Тульской области задержали мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По версии следствия, в ночь на 2 августа 51-летний подозреваемый, находясь в доме в селе Татарское Заокского Тульской области, поссорился со знакомым и нанес ему несколько ударов кувалдой по голове.

Потерпевший скончался на месте происшествия.

По данным регионального УМВД, тело нашли в выгребной яме около дома.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения, следствие продолжается.


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