В Тульской области из грунта течет битум четвертого класса опасности

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В Комарках Тульской области из грунта течет битум четвертого класса опасности. Об этом сообщил
На месте обнаружения лужи нефтепродуктов работает комиссия, в составе которой сотрудники минприроды региона, администрации города и МЧС.
По предварительной информации, вещество разлилось на улице Комарской на площади 15 квадратных метров.
Ранее местные жители предположили, что в земле зарыта канистра, которую повредили спецтехникой, сообщил «Аиф-Тула». Сейчас приоритетной версией остается слив нефтепродуктов. Последствия ликвидируются.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».