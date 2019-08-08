В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину

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В Мичуринске Тамбовской области следователи разыскивают Гальцеву Галину Александровну 1938 года рождения. Об этом сообщила
13 июля этого года днем женщина ушли из своего дома в неизвестном направлении. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.
Приметы: худощавого телосложения, на вид 80-85 лет, рост средний 155-160 см, волосы седые собраны сзади, глаза серые, на подбородке с левой стороны родинка, отсутствуют передние зубы.
Была одета: юбка ниже колен темно-серого цвета, кофта с длинным рукавом бело-бордового цвета с рисунком в виде цветов, жилетка вязанная длинная бежевого цвета, на ногах обуты закрытые тапочки темно-серого цвета.
Всех, кому известна информация о разыскиваемой, попросили сообщить об этом в Мичуринский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Тамбовской области по телефону: 8 (47545) 5-10-96, 8 (47545) 5-66-86 или
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