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18:05, 8 августа 2019 212
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В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину

В Тамбовской области разыскивают пожилую женщину

В Мичуринске Тамбовской области следователи разыскивают Гальцеву Галину Александровну 1938 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

13 июля этого года днем женщина ушли из своего дома в неизвестном направлении. До настоящего момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: худощавого телосложения, на вид 80-85 лет, рост средний 155-160 см, волосы седые собраны сзади, глаза серые, на подбородке с левой стороны родинка, отсутствуют передние зубы.

Была одета: юбка ниже колен темно-серого цвета, кофта с длинным рукавом бело-бордового цвета с рисунком в виде цветов, жилетка вязанная длинная бежевого цвета, на ногах обуты закрытые тапочки темно-серого цвета.

Всех, кому известна информация о разыскиваемой, попросили сообщить об этом в Мичуринский межрайонный следственный отдел следственного управления СКР по Тамбовской области по телефону: 8 (47545) 5-10-96, 8 (47545) 5-66-86 или +7 (905) 122-62-87.


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