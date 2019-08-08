В Тамбовской области «ГАЗ» насмерть сбил пенсионера

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В среду, 7 августа, на 128-м километре трассы «Тамбов-Шацк» в Моршанском районе водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила
42-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ» сбил мужчин 1940 года рождения. Он пересекал дорогу слева направо относительно направления движения автомобиля.
Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.