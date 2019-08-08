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11:24, 8 августа 2019 90
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В Тамбовской области «ГАЗ» насмерть сбил пенсионера

В Тамбовской области «ГАЗ» насмерть сбил пенсионера

В среду, 7 августа, на 128-м километре трассы «Тамбов-Шацк» в Моршанском районе водитель автомобиля «ГАЗ» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

42-летний мужчина на автомобиле «ГАЗ» сбил мужчин 1940 года рождения. Он пересекал дорогу слева направо относительно направления движения автомобиля.

Пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой.

Фото УМВД по Тамбовской области


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