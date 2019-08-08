Вжух и… По шацкому рынку выгуляли медведя на поводке. Фото

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В четверг, 8 августа, на шацком рынке выгуляли медведя. Фото опубликовали в
По словам очевидцев, животного «выгуливал» прохожий.
На опубликованных кадрах видно, что на медведе одет намордник и поводок.
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