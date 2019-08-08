В Рязанской области пройдет парад блинов

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В селе Кораблино Рязанской области 24 августа пройдет фестиваль «Рязанский караваец», пишет «
На праздник соберутся мастера со всего региона. Свои силы в этом искусстве смогут попробовать и гости фестиваля — все необходимое предоставят организаторы.
Лучшие блины-каравайцы продемонстрируют на параде, во время которого также пронесут пирожки, блюда из сдобы, глазированные караваи и другую выпечку. По итогам выюерут и наградят победителей.
Гости фестиваля смогут побывать на кузнечном дворе, в гончарной мастерской, на «Казачьем хуторе», мастерской «Бабушкин сундук», ярмарке сельхозпродукции «От зерна до каравайца» и в «Лавке хлеба».
Также на прилавках представят молочную продукцию, мед, овощные салаты, соленую и копченую рыба, фрукты и ягоды, грибы, шоколад ручной работы, специи и многое другое.
Кроме того, на фестивале можно будет получить навыки в ковке железа, лепке глиняных сосудов, научиться косить траву или обмолачивать зерно по старинным технологиям.
Во время фестиваля выступят творческие коллективы, а также будет работать детская игровая площадка.
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