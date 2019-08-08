В рязанской колонии будут перерабатывать бытовые отходы

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
В рязанской колонии №2 будут перерабатывать твердые бытовые отходы. Региональное УФСИН подписало соглашение о взаимодействии с региональным мусорным оператором «Эко-Пронск»,
Сейчас рассматривают вопрос о размещении ленты по переработке мусора в производственной зоне колонии. Осужденных хотят привлечь к загрузке оборудования.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанка избила мужа букетом после розыгрыша в «СпецНаз Шоу». Видео
|
cледующая новость →А что в кино? «Однажды в Голливуде» и другие новинки
Знакомимся с кандидатами!