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11:20, 8 августа 2019 178
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В Рязани провели конференцию для сельских старост из восьми регионов

В Рязани провели конференцию для сельских старост из восьми регионов

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 8 августа, в Рязани прошла конференция сельских старост. На встречу приехали более двухсот человек из всех районов, а также из Новгородской, Новосибирской, Липецкой, Тамбовской, Костромской, Калужской и Белгородской областей.

В конференции поучаствовал губернатор Николай Любимов. Он отметил важность встречи для обмена опытом и дальнейшего развития местного самоуправления и института сельских старост.

«Сегодня мы встретились, чтобы обсудить нюансы работы, возникшие проблемы. Вы осуществляете обратную связь между населением и властью. Желаю нам хорошей работы и продуктивного общения», — сказал Любимов, подчеркнув, что важная составляющая успеха старост — доверие населения.

Напомним, в ноябре прошлого года в регионе приняли закон о сельских старостах. Любимов назвал его «стержнем для местного самоуправления».


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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