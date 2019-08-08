В Рязани провели конференцию для сельских старост из восьми регионов

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 8 августа, в Рязани прошла конференция сельских старост. На встречу приехали более двухсот человек из всех районов, а также из Новгородской, Новосибирской, Липецкой, Тамбовской, Костромской, Калужской и Белгородской областей.
В конференции поучаствовал губернатор Николай Любимов. Он отметил важность встречи для обмена опытом и дальнейшего развития местного самоуправления и института сельских старост.
«Сегодня мы встретились, чтобы обсудить нюансы работы, возникшие проблемы. Вы осуществляете обратную связь между населением и властью. Желаю нам хорошей работы и продуктивного общения», — сказал Любимов, подчеркнув, что важная составляющая успеха старост — доверие населения.
Напомним, в ноябре прошлого года в регионе приняли
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа рязанца завели уголовное дело за торговлю алкоголем
|
cледующая новость →Из-за затянувшегося ремонта в Советском и Октябрьском районах организовали подвоз воды
На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».