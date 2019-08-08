В Рязани пропал 14-летний подросток

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В Рязани пропал 14-летний Геннадий Войцеховский. С 5 августа 2019 года его местонахождение неизвестно. Об этом сообщили
Особые приметы: вертикальный шрам посередине подбородка.
Приметы: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, волосы короткие светло-русые. Был одет: черная толстовка с капюшоном, синяя майка, светло-синие джинсы, черные кроссовки.
Всех, у кого есть информация о пропавшей, попросили обращаться по номерам 8 800 700 54 52 или 112.
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