В России подорожал хлеб

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В России с начала 2019 года подорожал хлеб на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Данные приводятся на
Год назад рост цен составлял 2,3%. По данным Росстата, больше всего цена выросла на черный хлеб, средняя цена на него в июне составила 50,54 рубля за килограмм.
Белый хлеб подорожал на 8,3%, серый хлеб — на 7,4%.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.