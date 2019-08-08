В пятницу в Рязанской области будут гроза и град. Прогноз погоды

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Фото: Pixabay.com
В пятницу, 9 августа, в отдельных районах Рязанской области будут гроза и град. Прогноз погоды
По данным синоптиков, местами ночью будет сильный дождь. Температура воздуха по области ночью +13, +18 градусов, днем +19, +24 градуса.
Ветер юго-западный, 10-15 метров в секунду, местами порывы до 23 метров в секунду
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.