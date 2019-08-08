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15:36, 8 августа 2019 237
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В Шиловском районе на неделю отключат газ

В Шиловском районе на неделю отключат газ

В Шиловском районе на неделю отключат газ. О проведении ремонтных работ сообщили в «ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 12:00 12 августа до 12:00 16 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • Инякино;
  • Ирицы;
  • Надеино;
  • Терехово;
  • Боровое;
  • Тырново;
  • Сельцо-Сергиевка;
  • Аделино;
  • Дубровка;
  • Полтавка;
  • Акулово;
  • Наследничье.

С 13:00 13 августа до 13:00 17 августа газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • Борки;
  • Ерахтур;
  • Нармушадь;
  • Куземкино;
  • Занино-Починки;
  • Свинчус;
  • Ладышкино;
  • Рубецкое;
  • Копаново;
  • Большие-Пекселы;
  • Малые Пекселы.

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