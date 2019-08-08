В Подмосковье у заснувшего в машине рязанца нашли около килограмма «спайса»

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В Подмосковье у заснувшего в машине рязанца нашли более 850 граммов «спайса». Об этом
Днем на Песковском шоссе в Коломне автоинспекторы заметили припаркованную на обочине машину со спящим мужчиной.
«При проверке документов водитель заметно нервничал и не смог ответить на вопросы полицейских», — уточнили в пресс-службе.
Оперативники нашли в салоне и багажнике шесть пакетов с порошкообразным веществом и 14 пластиковых тубусов с аналогичным содержимым. Экспертиза показала, что это наркотики.
На 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье 30 и 228.1 УК («Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»). Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.