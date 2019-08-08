В Недостоеве появилась новая детская площадка

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Фото: Администрация Рязани
В Недостоеве на улице Школьной появилась новая детская площадка, сообщили в горадминистрации.
Сотрудники дирекции благоустройства проверили техническое состояние оборудования, в том числе на соответствие ГОСТам и аукционной документации. Существенных замечаний не обнаружили.
Кроме того, на месте установили информационный стенд.
Напомним, площадка появится на средства городского бюджета. Общая сумма контракта
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».