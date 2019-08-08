В Кузбассе закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности

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Фото: Pixabay.com
В Анжеро-Судженске закрыли торговый центр «Купец» из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом
ТЦ на улице Максима Горького разместили в ангаре с подвесным потолком. При этом проект по реконструкции здания не представили сотрудникам Роспотребнадзора. Как выяснили специалисты, в торговом центре не предусмотрено дымоудаление.
Анжеро-Судженский городской суд Кемеровской области запретил эксплуатацию задния. Приставы опечатали магазины, мобильные пункты продаж, подсобные помещения, входы и выходы.
Напомним, 25 марта 2018 года на пожаре в кемеровском ТЦ «
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