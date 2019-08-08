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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 8 августа, в Кузбасе три человека задохнулись в погребе. Еще один житель Кемеровской области попал в больницу,
Жильцы частного дома в Прокопьевске решили убраться в погребе и просушить его. Работая, они надышались угарным газом. Три человека погибли на месте.
Следователи выясняют все обстоятельства происшествия.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.