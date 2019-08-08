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14:01, 8 августа 2019 267
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В Клепиковском районе у родителей незаконно отобрали детей

В Клепиковском районе у родителей незаконно отобрали детей

Фото: Pixabay.com

В Клепиковском районе у родителей незаконно отобрали детей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Проверка выяснила, что в июле органы опеки и попечительства администрации Клепиковского района «при непосредственной угрозе жизни и здоровью» забрали из семьи двоих детей.

«Распоряжение об отобрании данных детей было издано с превышением полномочий управлением образования муниципального образования — Клепиковский муниципальный район. В связи с указанным на данное распоряжение прокуратурой района принесен протест», — заявили в надзорном органе.

Администрация незаконно передала полномочия по опеке и попечительству управлению образования, тогда как вправе была лишь определить органы и должностных лиц местного самоуправления,

В пресс-службе уточнили, что меры реагирования находятся в стадии рассмотрения.


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