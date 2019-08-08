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Фото: Pixabay.com
В Клепиковском районе у родителей незаконно отобрали детей. Об этом
Проверка выяснила, что в июле органы опеки и попечительства администрации Клепиковского района «при непосредственной угрозе жизни и здоровью» забрали из семьи двоих детей.
«Распоряжение об отобрании данных детей было издано с превышением полномочий управлением образования муниципального образования — Клепиковский муниципальный район. В связи с указанным на данное распоряжение прокуратурой района принесен протест», — заявили в надзорном органе.
Администрация незаконно передала полномочия по опеке и попечительству управлению образования, тогда как вправе была лишь определить органы и должностных лиц местного самоуправления,
В пресс-службе уточнили, что меры реагирования находятся в стадии рассмотрения.
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