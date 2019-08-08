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Фото: УМВД по Рязанской области
В Канищеве мотоциклист сбил пенсионерку на «зебре». Об этом
Авария произошла в среду, 7 августа, в 10:53 на улице Бирюзова. 28-летний рязанец на мотоцикле Suzuki ехал со стороны улицы Станкозаводской и сбил 60-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе.
Пенсионерку госпитализировали.
Отмечается, что у мужчины нет «прав» на мотоцикл.
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