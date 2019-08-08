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17:00, 8 августа 2019 104
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В Камешковском районе откроется обновленный Дом культуры

В Камешковском районе откроется обновленный Дом культуры

В субботу, 10 августа, в селе Второво Камешковского района после ремонта откроется Дом культуры. Об этом сообщил сайт администрации области.

В этот день село отпразднует 330-летие своего основания. В мероприятии поучаствуют директор департамента культуры областной администрации Алиса Бирюкова, представители Законодательного Собрания, руководство Камешковского района, жители села.

На ремонт учреждения выделили пять млн рублей. Во время работ обновили кровлю, крыльцо, все внутренние помещения, купили кресла для зала, мебель и световое оборудование.

Фото lubovbezusl.ru


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