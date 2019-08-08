В Калуге появились семь переулков Лермонтова

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В среду, 7 августа, Калужская гордума присвоила названия нескольким новым улицам и переулкам. Об этом сообщил сайт
На карте появились 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова, Ландшафтная улица, а также два Ландшафтных переулка.
В пригородной деревне Галкино появились 1-й и 2-й Певчие переулки, семь переулков Михаила Лермонтова нанесли на карту деревни Груздово, в которой уже есть улица, названная в честь поэта.
В деревне Заречье на карте обозначат Ландшафтную улицу, 1-й и 2-й Ландшафтные переулки.
В честь энтузиастов назвали безымянный до последнего времени проезд, соединяющий Тульское шоссе и улицу Энергетиков.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».