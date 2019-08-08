В Калуге перекрыли центральную улицу, чтобы станцевать лезгинку

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Ночью в среду, 7 августа, в Калуге представители кавказской национальности перекрыли машинами улицу Кирова. Об этом пишут «
Мужчины перекрыли дорогу, чтобы станцевать лезгинку. Позже появилось видео с городских камер, на котором можно было заметить, что «танцоры» были вооружены.
Полиция начала проверку по факту произошедшего.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.