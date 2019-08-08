В Кадоме «эвакуировали» больницу

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Кадоме из-за учений эвакуировали больницу. Об этом сообщила
На тренировке отработали вопросы оповещения пациентов, проверили работоспособность систем противопожарной защиты, порядок эвакуации больных и взаимодействие между службами.
Специалисты оценили действия сотрудников при проведении эвакуации. Спасатели оотработали действия по тушению условного пожара.
После практической части с работниками и пациентами провели инструктаж по пожарной безопаснсти.
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