В ГИБДД назвали самые опасные дороги

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Фото: Pixabay.com
Замглавы ГИБДД МВД полковник полиции Олег Понарьин назвал самые опасные дороги. По его словам, большинство смертельных аварий (40%) происходят на федеральных трассах, передает
«В равной степени дороги регионального значения и муниципальные дороги по 30 процентов также вносят свой негативный вклад в общую копилку», — отметил Понарьин.
Он подчеркнул, что основной причиной аварий становится превышение скорости. Для борьбы с этим нарушением инспекторы совместно с экспертным центром «Движение без опасности» начали общественную кампанию «Однозначно», которая пройдет в 15 регионах. Водителям объяснят, что скорость не следует превышать даже в пределах нештрафуемого порога в 19 километров.
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