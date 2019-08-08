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В двух больницах Липецкой области сменятся главврачи. Об этом сообщил
Он не назвал конкретные медучреждения. Помимо этого, Артамонов рассказал, что из областного бюджета выделят 500 миллионов на оборудование для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также на ремонт городских и районных медучреждений.
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