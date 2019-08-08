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18:41, 8 августа 2019 140
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В двух больницах Липецкой области сменятся главврачи

В двух больницах Липецкой области сменятся главврачи

В двух больницах Липецкой области сменятся главврачи. Об этом сообщил LipetskMedia со ссылкой на врио главы региона Игоря Артамонова.

Он не назвал конкретные медучреждения. Помимо этого, Артамонов рассказал, что из областного бюджета выделят 500 миллионов на оборудование для ранней диагностики сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии, а также на ремонт городских и районных медучреждений.


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