RZN.info попытался разобраться, смогут ли цифровые офицеры изменить облик рязанской власти

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В начале июля в Рязани состоялся первый выпуск цифровых офицеров. Эти люди вроде бы призваны радикально улучшить работу органов власти.
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта? Готовы ли воины цифровизации сделать рязанские министерства по-настоящему эффективными? Сможет ли вооруженная сертификатами армия вытащить региональные учреждения из бумажной трясины?
RZN.info решил разобраться в этих непростых вопросах вместе с самими офицерами и главным идеологом регионального проекта — советником губернатора Рязанской области, Игорем Горских. Подробнее об этом читайте в нашем разделе «
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