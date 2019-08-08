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9:08, 8 августа 2019 398
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Рязанских сантехников пригласили побороться за звание лучших в России

Рязанских сантехников пригласили побороться за звание лучших в России

Фото: Pixabay.com

Рязанских сантехников пригласили побороться за звание лучших в России. В этом году чемпионат профессионального мастерства «Лучший сантехник. Кубок России» проводят в восьмой раз, сообщил сайт регионального правительства.

Команды-участники должны состоять из двух слесарей-сантехников с опытом работы по специальности не менее трех лет. Заявки можно подавать до 15 сентября. Конкурс состоит из двух заочных этапов и финала. Во время отборочных заданий участники проведут профориентационное занятие с молодежью и благотворительную акцию в своем городе для жителей, нуждающихся в услугах сантехника.

Финал Кубка пройдет в Челябинске в апреле 2020 года. Победители получат деньги.

Отмечается, что рязанцы неоднократно участвовали в этом чемпионате. В 2017 году команда Василия Карцева и Павла Кострова стала победителем. Лучший сантехник страны Карцев снялся в рекламе средства бытовой химии популярного бренда. Ролик сейчас транслируют на федеральных каналах.

Подробная информация на сайте конкурса.


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