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20:02, 8 августа 2019 229
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Рязанские врачи собрали сустав пациента по кусочкам

Рязанские врачи собрали сустав пациента по кусочкам

Травматологи рязанской ОКБ собрали мужчине сустав по кусочкам после тяжелой травмы. Врачи спасли молодого человека от инвалидности, пишет региональный минздрав.

Пациент поступил в больницу после падения на бетонную плиту. Кости вертлужной впадины раздробились от удара.

«Такая травма означает, что перелом произошел в том месте, где головка бедренной кости примыкает к кости таза. Случай сложный и в практике специалистов нечастый», — отметили в министерстве. Специалисты устранили вывих и остеосинтез отломков дна вертлужной впадины.


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