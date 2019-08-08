Рязанские врачи собрали сустав пациента по кусочкам

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Травматологи рязанской ОКБ собрали мужчине сустав по кусочкам после тяжелой травмы. Врачи спасли молодого человека от инвалидности, пишет региональный минздрав.
Пациент поступил в больницу после падения на бетонную плиту. Кости вертлужной впадины раздробились от удара.
«Такая травма означает, что перелом произошел в том месте, где головка бедренной кости примыкает к кости таза. Случай сложный и в практике специалистов нечастый», — отметили в министерстве. Специалисты устранили вывих и остеосинтез отломков дна вертлужной впадины.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанец показал, как убил мать из-за наследства
|
cледующая новость →На двух рязанских улицах отключили холодную воду из-за ремонта
Кто, чему и за чей счет учит бойцов виртуального фронта?