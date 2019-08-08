Рязанские предприятия пригласили на II деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
15-17 августа в Рязани пройдет
Как рассказали организаторы форума, его цель — продвижение продукции рязанских экспортеров на внешние рынки и в перспективе — заключение соглашений о сотрудничестве и контрактов на поставку товаров и услуг.
«Последний год ознаменовался для Рязанской области динамичным развитием промышленного производства. Прирост в первом полугодии 2019 года составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за июнь 2019 года — целых 8% к июню прошлого года», — рассказали организаторы.
В рамках предстоящего форума региональные компании деревообрабатывающей отрасли — «Топливные технологии», «Касимов-Древ», «ЭКОПРОДУКТ», «Руфэко», «Римвуд Про» — проведут презентации своих производственных возможностей. Они встретятся с представителями из Китая, Азербайджана, Молдовы, Сербии, Камбоджи для заключения предварительных контрактов на поставку продукции.
«Особый интерес у иностранных байеров (импортеров) вызывает Елатомский приборный завод, который сотрудничает с партнерами из более чем 30 зарубежных государств и входит в тройку лидеров отрасли медицинского приборостроения в России, — отметили собеседники, — В рамках деловой программы елатомские производители проведут переговоры с представителями сфер медицины и фармацевтики Индии, Вьетнама, Сербии, Ирана, Нигерии и Ганы».
Отмечается, что АО «Русская кожа», лидер по производству натуральной кожи, сосредоточит свое внимание на зарубежных производителях в смежных областях: одежда и обувь, галантерея, готовые швейные изделия, текстиль, мясные продукты.
Также на форуме свой экспортный потенциал представят предприятия из отраслей машиностроения, строительных материалов, станкостроения, сельского хозяйства, продовольствия, промышленных, канцелярских, детских товаров и сферы туризма.
Организаторами II Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» выступают правительство Рязанской области, министерство промышленности и экономического развития региона и Рязанский Центр поддержки экспорта.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рязанской области пройдет парад блинов
|
cледующая новость →В Тамбовской области «ГАЗ» насмерть сбил пенсионера
После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.