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11:39, 8 августа 2019 84

Рязанские предприятия пригласили на II деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

Рязанские предприятия пригласили на II деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области»

15-17 августа в Рязани пройдет II Деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области».

Как рассказали организаторы форума, его цель — продвижение продукции рязанских экспортеров на внешние рынки и в перспективе — заключение соглашений о сотрудничестве и контрактов на поставку товаров и услуг.

«Последний год ознаменовался для Рязанской области динамичным развитием промышленного производства. Прирост в первом полугодии 2019 года составил 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а за июнь 2019 года — целых 8% к июню прошлого года», — рассказали организаторы.

В рамках предстоящего форума региональные компании деревообрабатывающей отрасли — «Топливные технологии», «Касимов-Древ», «ЭКОПРОДУКТ», «Руфэко», «Римвуд Про» — проведут презентации своих производственных возможностей. Они встретятся с представителями из Китая, Азербайджана, Молдовы, Сербии, Камбоджи для заключения предварительных контрактов на поставку продукции.

«Особый интерес у иностранных байеров (импортеров) вызывает Елатомский приборный завод, который сотрудничает с партнерами из более чем 30 зарубежных государств и входит в тройку лидеров отрасли медицинского приборостроения в России, — отметили собеседники, — В рамках деловой программы елатомские производители проведут переговоры с представителями сфер медицины и фармацевтики Индии, Вьетнама, Сербии, Ирана, Нигерии и Ганы».

Отмечается, что АО «Русская кожа», лидер по производству натуральной кожи, сосредоточит свое внимание на зарубежных производителях в смежных областях: одежда и обувь, галантерея, готовые швейные изделия, текстиль, мясные продукты.

Также на форуме свой экспортный потенциал представят предприятия из отраслей машиностроения, строительных материалов, станкостроения, сельского хозяйства, продовольствия, промышленных, канцелярских, детских товаров и сферы туризма.

Организаторами II Делового форума «Дни международного бизнеса в Рязанской области» выступают правительство Рязанской области, министерство промышленности и экономического развития региона и Рязанский Центр поддержки экспорта.


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