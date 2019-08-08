Рязанские мусульмане отметят Курбан-байрам намазом в Дягилеве

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Рязанские мусульмане отпразднуют Курбан-байрам намазом в Дягилеве. Об этом
Окончание паломничества к святыням (хаджа) и праздник жертвоприношения в этом году отмечают в воскресенье, 11 августа. Мусульмане соберутся на территории автосалона «Темп Авто» рядом с мечетью (180 километр трассы «М5»). Верующих ждут с 6:00 до 8:30. Поздравления и намаз начнутся в 8:00.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.