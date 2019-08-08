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8:29, 8 августа 2019 177
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Рязанские мусульмане отметят Курбан-байрам намазом в Дягилеве

Рязанские мусульмане отметят Курбан-байрам намазом в Дягилеве

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские мусульмане отпразднуют Курбан-байрам намазом в Дягилеве. Об этом сообщил рязанский мухтасибат.

Окончание паломничества к святыням (хаджа) и праздник жертвоприношения в этом году отмечают в воскресенье, 11 августа. Мусульмане соберутся на территории автосалона «Темп Авто» рядом с мечетью (180 километр трассы «М5»). Верующих ждут с 6:00 до 8:30. Поздравления и намаз начнутся в 8:00.


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