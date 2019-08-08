Рязанка избила мужа букетом после розыгрыша в «СпецНаз Шоу». Видео

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Рязанец поздравил жену с Днем рождения в «СпецНаз Шоу». Видео с их участием опубликовали на YouTube в среду, 7 августа.
По задумке спецназовцы с оружием провели задержание, во время которой осмотрели машину именниницы. В розыгрыше у девушки нашли в сумке «пистолет».
После этого муж подарил ей цветы и шампанское. Рязанка побила мужчину букетом и облила водой.
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».