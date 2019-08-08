Рязанец отсудил у застройщика больше миллиона

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Рязанский дольщик отсудил у застройщика больше миллиона рублей за задержку сдачи квартиры. Об этом сообщил
В конце ноября 2014 года мужчина заключил договор с ООО «Све Компани», согласно которому объектом строительства считается однокомнатная квартира в Московской области. Жилье оплатили, однако в указанный срок рязанцу его не передали.
После этого дольщик обратился к застройщику с просьбой выплатить неустойку, на претензию ответа не дали.
Суд признал требования законными и взыскал с ответчика в пользу неустойку, компенсацию морального вреда, штраф на сумму миллион триста тысяч рублей и неустойку в размере 1/150-й ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Не согласившись с решением суда, ответчик подал на него апелляционную жалобу. Ее не удовлетворили.
Решение суда вступило в законную силу.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.