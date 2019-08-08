Рязанцев предупредили о грозе с градом

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В четверг, 8 августа, рязанцев предупредили об ухудшении погоды. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, в ближайшие сутки ожидается сильный дождь, гроза, в отдельных районах град.
Кроме того, прогнозируется усиление ветра до 10-15 метров в секунду.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.