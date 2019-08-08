Рокотянская поздравила рязанских строителей с профессиональным праздником

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В четверг, 8 августа, в Рязани отметили День строителя. В администрации города собрались руководители и сотрудники предприятий строительного комплекса.
Их поздравили председатель гордумы Юлия Рокотянская, и.о. главы горадминистрации Елена Сорокина, замглавы администрации Сергей Савин.
«Строительная отрасль Рязани переживает период развития — все больше возводится жилья, строятся школы, детские сады, больницы, — сказала Юлия Рокотянская. — Спасибо вам за работу, в которую вы вкладываете свою душу и талант. Вы постоянно развиваетесь, осваиваете новые технологии, чтобы наша строительная отрасль выходила на качественно новый уровень».
Лучших работников строительной сферы отметили муниципальными наградами.
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