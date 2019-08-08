RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Ремонт на водопроводе в Советском и Октябрьском районах затянулся. Ранее аварию планировали устранить к 8:00 четверга, 8 августа. Однако в настоящее время подачу воды не возобновили.
Как сообщила
Рязанцам принесли извинения за временные неудобства и попросили их с пониманием отнестись к работе сотрудников «Водоканала».
Напомним, подачу воды
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Кузбассе закрыли торговый центр из-за нарушений пожарной безопасности
|
cледующая новость →В Подмосковье у заснувшего в машине рязанца нашли около килограмма «спайса»
Знакомимся с кандидатами!