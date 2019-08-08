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Фото: Pixabay.com
Председателю рыбновского садоводческого товарищества вынесли приговор за присвоение денег. Об этом
Мужчина попросил кассира выдать деньги из кассы на хозяйственные нужды. Около трети суммы злоумышленник забрал себе. Как отметили в прокуратуре, несмотря на неоднократные требования членов товарищества, в кассу украденное он не вернул.
Подсудимого приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Приговор вступил в законную силу.
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