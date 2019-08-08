Под Рязанью столкнулись «Рено» и «Фольксваген»

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Фото: Издательство «Пресса»
Утром в четверг, 8 августа, на 32-м километре трассы «Спас-Клепики — Рязань» произошло ДТП. Об этом пишет издательство «
По предварительной информации, водитель Renault выбрал неправильную скорость движения на мокрой дороге, а также не учел боковой интервал и столкнулся с Volkswagen Passat, ехавшим по «встречке».
В результате автомобили получили серьезные механические повреждения.
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После запроса редакции к делу подключилась прокуратура.