Под Кемеровом утонули четыре человека

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Под Кемеровом в реке Томи утонули четыре человека. Среди погибших двое детей, сообщает
В среду, 7 августа, компания купалась на «диком пляже» у села Березово. Отдыхающие стали тонуть, очевидцы смогли спасти одного ребенка.
Сотрудники оперативных служб подняли трех погибших. Тело четвертого ищут.
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