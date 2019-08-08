Осеннее настроение. Прогноз погоды на пятницу и выходные

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Фото: Pixabay.com
Гидрометцентр
Днем в пятницу будет до +20 градусов, в субботу до +18 градусов. В воскресенье немного потеплеет: воздух прогреется до +21 градуса.
По ночам от +13 до +9 градусов.
Согласно прогнозам, дожди возможны в пятницу и субботу.
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