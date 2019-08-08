Ночью в Липецке сгорела легковушка

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Ночью в четверг, 8 августа, в Липецке сгорел Chevrolet Aveo. Об этом сообщил
Пожар произошел на улице Ангарской, около дома №25.
На место происшествия выезжало одно отделение специализированной пожарно-спасательной части. У автомобиля уничтожен моторный отсек и салон.
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