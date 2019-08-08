На завершение строительства второй очереди калужского музея космонавтики выделят 500 миллионов

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Фото: Ru.wikipedia.org
На завершение строительства второй очереди государственного музея истории космонавтики имени Циолковского в Калуге выделят около 500 миллионов рублей. Постановление, подписанное председателем правительства России Дмитрием Медведевым, опубликовано на официальном
В этом году область получит 309,5 миллиона, в следующем году музей получит около 203 миллионов рублей.
Вторую очередь начали возводить пять лет назад. Строительство планируют завершить в 2020 году.
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