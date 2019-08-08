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На рязанца завели уголовное дело за торговлю алкоголем. Об этом сообщила
Ранее мужчина из дома в поселке Элеватор продавал спиртное. Это заметили соседи, которые обратились в полицию. В отношении нарушителя составили административный протокол.
Вскоре выяснилось, что рязанец вновь начал торговлю. Теперь ему грозит уголовное наказание.
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