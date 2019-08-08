Мошенники сняли со счетов липчан 455 тысяч рублей

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В среду, 7 августа, в Липецке и области зарегистрировали три случая мошенничества с банковскими картами. Об этом сообщил
В полицию обратился 31-летний липчанин, со счета которого пропали 395 тысяч рублей.
Он рассказал, что ему позвонили и представились сотрудниками службы безопасности банка и получили доступ к счету под предлогом пресечения сомнительных операций.
От подобных действий пострадали также 33-летний житель Липецка, который лишился 55 000 рублей и 32-летний житель Данкова, с его счета сняли 5 700 рублей.
Еще одно мошенничество совершили с помощью «мобильного банка». 25-летняя жительница Усмани потеряла мобильный телефон, к которому была привязана эта услуга. Позже она обнаружила, что с ее счета пропали 2 400 рублей.
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