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21:30, 8 августа 2019 239
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Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара на Право-Лыбедской

Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара на Право-Лыбедской

Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара на Право-Лыбедской. Об этом пишет ТКР.

«Огонь уничтожил пристройку к дому — это часть квартиры, где живет многодетная семья Ивановых. В момент пожара дома их не было. Алла Иванова с детьми отдыхает все лето в деревне. За несколько часов до пожара, они заезжали проверить жилье: все электроприборы и газ были выключены», — говорится в сообщении телеканала.

Женщина рассказала, что она начала судебные разбирательства в 2017 году из-за аварийного дома. Оба иска суд удовлетворил, постановив расселить дом в кратчайшие сроки. Сноса вместо конца 2020 года запланировали на 1 июля 2019.

Напомним, вечером в среду, 7 августа, на улице Право-Лыбедской загорелся дом №46. На место выезжали пять расчетов.

Ранее этот дом признали объектом культурного наследия.


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