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Многодетная семья лишилась жилья из-за пожара на Право-Лыбедской. Об этом пишет ТКР.
«Огонь уничтожил пристройку к дому — это часть квартиры, где живет многодетная семья Ивановых. В момент пожара дома их не было. Алла Иванова с детьми отдыхает все лето в деревне. За несколько часов до пожара, они заезжали проверить жилье: все электроприборы и газ были выключены», — говорится в сообщении телеканала.
Женщина рассказала, что она начала судебные разбирательства в 2017 году из-за аварийного дома. Оба иска суд удовлетворил, постановив расселить дом в кратчайшие сроки. Сноса вместо конца 2020 года
Напомним, вечером в среду, 7 августа, на улице Право-Лыбедской
Ранее этот дом
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На интерактивной площадке цифрового провайдера гостей ждала фотозона и развлечения для детей, а также демозона сервисов решения «Умный дом».